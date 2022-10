ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك قمة عربية على الابواب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اغلب الدول العربية و العالم. نصية تساءل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “هل يوحد الاقتصاد العرب بعد ان عجزت السياسة؟ ام ان قرارتها الاقتصادية سوف تكون بمستوى قراراتها السياسية؛ عناق وابتسامات وتضامن فوق الطاولة وطعن تحتها؟!!”.

