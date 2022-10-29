الدبيبة: السلطة التنفيذية الحالية هي آخر مرحلة انتقالية قبل الذهاب للانتخابات

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بقرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقال الدبيبة في بيان، إن دعوة مجلس الأمن لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع، يؤكد أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات.

ودعا الدبيبة ما وصفهم بالأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها، رافضًا الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا.

ورفض الدبيبة الحلول العسكرية وما وصفها بمحاولات الاستيلاء على السلطة، مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي.

وأكد الدبيبة المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن لإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات.

وطالب الدبيبة جميع الأطراف الدولية باحترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.