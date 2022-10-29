الارصاد: كتلة هوائية وتراجع للحرارة امطار مصحوبة بخلايا رعدية بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 29/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز اليوم السبت فإن الاجواء تشهد تأثرمناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع فى دراجات الحرارة وتكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطارمتفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هـــــــــــذا اليوم على اغلب المناطق تتراوح مابين (23-28)مْ.

والله اعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم.