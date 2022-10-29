البعثة الأممية لليبيين: كيف أثر انتشار السلاح عليكم

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سؤالا على المواطنين الليبيين حول أثر انتشار السلاح في ليبيا عليهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها بمناسبة أسبوع نزع السلاح تود أن تسمع من الجميع في ليبيا أثر السلاح عليهم وقالت في سؤال موجه للمواطنين “كيف أثر انتشار السلاح في ليبيا عليك شخصيا وعلى عائلتك.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال في جلسة أمام مجلس الأمن أنه ورغم الانخفاض الملحوظ في تحشيد المجموعات المسلحة والاشتباكات فيما بينها، إلا أن هناك تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق. وقد أدى الاقتتال بين المجموعات المسلحة في الزاوية غربي طرابلس، في 25 أيلول/ سبتمبر، إلى محاصرة عشرات العائلات لعدة ساعات وخلّف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى من المدنيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.