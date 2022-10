الفيتوري: اقترح أن يرتبط عمل اللجنة الفرعية لتصنيف المليشيات بالبعثة الأممية

ليبيا – وصف المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، إلى أنه قد يكون أهم ما خرج عن الاجتماع مشترطاً لنجاحها وضع آلية لعملها.

الفيتوري تساءل في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات.

واقترح أن يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة؛ فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا.

