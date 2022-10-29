ضبط شخص قتل آخر بـ25 طعنة في طبرق

الوطن|متابعات

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، ضبط متهم بجريمة قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى معاينة الجثة بعد وقوع الجريمة بمنزل بحي باب درنة بالمدينة في 20 أكتوبر الجاري، وتبين أن المغدور به تُوفي جراء 25 طعنة في مختلف الجسم.

ونوهت المديرية إلى تكثيف التحري والتحقيق من قبل اللجنة المشكلة بالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقوة فرض القانون بالمديرية بالتحري وجمع المعلومات عن الجاني وإلقاء القبض عليه.

وحسب البيان، فقد جرى تحديد هوية الجاني خلال عشر ساعات من وقوع الجريمة، عقب البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهم، مشيرًا إلى إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى قسم البحث الجنائي للاستدلال معه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم يُدعى (م.ح.ه. ع) يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مصري الجنسية، واعترف بطعن المجني عليه بواسطة سلاح أبيض نوع موس بسبب خلاف أدى إلى مشاجرة، واعترف الجاني بما نسب إليه.