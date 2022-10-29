الليبية للحديد والصلب: إصابة ستة أشخاص جراء حريق بمصنع الاختزال المباشر

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة اليوم السبت إصابة ستة أشخاص جراء حريق صناعي بمصنع الاختزال المباشر.

وأكدت الشركة الليبية للحديد والصلب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” حدوث حريقٍ صناعي بمصنع الاختزال المباشر بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى، أدى إلى إصابة عدد ستة من العمال بالشركة بحروق متفاوتة الدرجة.

وأشارت الشركة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات داخل مدينة مصراتة لتلقي العلاج وهم (عمران مصطفى القاضي، رافندير شارما هندي الجنسية، علي أحمد شلغوم، محمد الطاهر إبراهيم نيجيري الجنسية) كما نقل إلى مستشفى الحروق بطرابلس (أحمد سالم بن سعود، سالم أبوبكر الكولاص).