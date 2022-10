ليبيا – أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ترحيبه بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة.

الدبيبة أكد في بيان له دعمه كل إستراتيجيات تقويتها بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق، منوهاً إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات.

كما جدد الدعوة “للأطراف المعطلة” للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن موقفهم الرافض للعنف والحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة يتطابق مع موقف مجلس الأمن.

وشدد المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات.

كما طالب جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي الختام قال “نجدد عهدنا لشعبنا بحماية الوحدة الوطنية لليبيا ونلتزم بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر استعدادنا وترحيبنا بحوار وطني موسع نحقق من خلاله استقرار ‎ليبيا وسلامتها”.

The post الدبيبة: أرحب بقرار مجلس الأمن وأجدد الدعوة للأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

