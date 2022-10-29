الدبيبة: أفكار الحكومة متأخرة وبالية وعلينا الاعتماد على الطلبة

الوطن|رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إن “الحكومة دائما أفكارها متأخرة وبالية وعلينا الاعتماد على أفكار الطلبة”.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الليبية، أن الحكومة تعمل لاستحداث المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني، موضحا أن مهامه ستشمل رسم السياسات للتعليم بكل مراحله وتخصصاته، والحفاظ على الخطط الإستراتيجية التي يضعها المختصون وضمان تنفيذها على المدى البعيد.

ووجه الدبيبة وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة للإشراف على إجراء “الاستعلام الوطني” لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات.

كما أصدر الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة لسداد مساهمات الدولة الليبية لدى المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها المتعلقة بالتعليم العالي.

يشار إلى أن الدبيبة تعهد مرارا بدعم الجامعات الليبية والطلبة المتفوقين والبرامج العلمية، لكن لم يتم تنفيذ أي من الوعود.