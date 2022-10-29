الرئاسي يُرحب بقرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رحب المجلس الرئاسي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2656) لسنة 2022م، الصادر أمس الجمعة، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل.

ودعا المجلس، الأطراف الليبية كافة لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل.

وبحسب القرار رقم (2656) لسنة 2022م، فقد توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

وأعتبر أعضاء مجلس الأمن أن قرار التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام يعزز من دورها الأساسي لمساعدة ليبيا وشعبها على مواجهة التحديات التي تهدد سيادتها وأمنها ووحدتها، كما يمنح الأمم المتحدة الاستقرار الذي تحتاجه لتنفيذ ولايتها، والأهم من ذلك تسهيل العملية التي تقودها والتي تؤدي إلى انتخابات في جميع أنحاء ليبيا.

وكان المجلس قد صوت في يوليو الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.