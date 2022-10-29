فريق من الرقابة النووية يتفقد منفذ وازن الحدودي

زار، اليوم السبت، فريق تفتيش تابع لمكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية منفذ وازن الحدودي، وذلك للتحقق من الامتثال لمتطلبات ومعايير السلامة الإشعاعية لضمان سلامة أعضاء مصلحة الجمارك العاملين على أجهزة التصوير بأشعة X-Ray والتأكد من الإجراءات المتبعة خلال عملية التصوير وجرد وتسجيل الأجهزة الباعثة للإشعاع.

ويأتي ذلك في إطار استمرار حصر ومتابعة الأجهزة الباعثة للإشعاع وتسجيلها بمكتب الرقابة النووية التابعة لمصلحة الجمارك بالتعاون مع مكتب التفتيش الآلي بمصلحة الجمارك.

والتقى حسين مسعود ورغ مساعد رئيس مركز جمرك منفد وازن وأكرم سعيد القطوس رئيس نقطة التفتيش الآلي بالمنفد، بفريق التفتيش أثناء الزيارة.

وثمن فريق مكتب التفتيش الالي بمصلحة الجمارك الأعمال الرقابية التي يقوم بها مكتب الرقابة النووية وذلك من أجل سلامة اعضاء الجمارك والمسافرين واستمرار تنفيذ الزيارات حسب الجدول الزمني المتفق عليه.