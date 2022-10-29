حكومة باشاغا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

رحبت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقرار مجلس الأمن رقم 2653 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا عامًا إضافيًا.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن ما اتخذه مجلس الأمن في جلسته أمس الجمعة حول الوضع في ليبيا تضمن خطوات تساعد الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي وغبر اتفاق ليبي ليبي.

وأكدت الحكومة الليبية أن الحل لابد أن يكون ليبيا خالصا وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة مرحبة بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لسنة أخرى حتى أكتوبر 2023.

ومن خلال القرار 2656، أكد المجلس من جديد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وملكيتها، تيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأعرب مجلس الأمن عن أسفه لأن عددا من النتائج التي تمخض عنها منتدى الحوار السياسي الليبي لم تتحقق بعد، وأكد أن الأهداف والمبادئ الحاكمة لخارطة طريق المنتدى لا تزال مقترنة بالعملية السياسية.

وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء حوار وطني وعملية مصالحة شاملة وجامعة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ورحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، بدعم الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع حول المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.