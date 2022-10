الرئاسي: على الأطراف الليبية كافة إعلاء مصلحة الوطن ووضعها فوق كل الاعتبارات والتعاون مع البعثة

ليبيا – رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة.

المجلس الرئاسي دعا في بيان له الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد أن أهمية ذلك تكمن في تقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.

