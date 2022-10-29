وزارة الخارجية: سفارة أمريكا ستبدأ في منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين

طرابلس 29 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الجمعة، أن السفارة الأمريكية لدي ليبيا ستبدأ في منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضافت الوزارة – في منشور عبر صفحتها على فيسبوك – إن هذه الجهود ثمرة التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية، معربة عن آمالها في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. (وال)

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