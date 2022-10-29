الجزائر: اهتمام كبير بالملف الليبي في القمة العربية المنتظرة

الوطن|رصد

يبدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تعقد في الجزائر الشهر المقبل.

وفي مستهل الاجتماعات، تتسلم الجزائر ممثلة بوزير الخارجية رمضان لعمامرة، رئاسة الدورة الـ 31 للقمة العربية، من الجارة تونس التي ترأست القمة السابقة.

وسيتم خلال الاجتماعات اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشاريع القرارات، وعقد جلسة تشاورية لاحقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد مندوب الجزائر الدائم في جامعة الدول العربية، عبد الحميد شبيرة، أن القضية الفلسطينية تحتل موقعا جوهريا ومحوريا في القمة.

ولفت شبيرة إلى أن الملف الليبي أيضا سيحظى باهتمام كبير، وتم إدراجه في جدول الأعمال، مؤكدا أن الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه ليبيا للخروج من الأزمة.