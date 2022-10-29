تقرير: بريطانيا رفضت طلب تركيا بحذف مادة بقرار يُناقش حاليًا بشأن ليبيا

كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن تركيا تسعى لمنع الأمم المتحدة من إعاقة طموحاتها البحرية في ليبيا.

وبحسب تقرير صدر عن الموقع الفرنسي، فإن سفير تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون هادي سينيرلي أوغلو، قدم طلبًا إلى نظيرته البريطانية، باربرا وودوارد، يتمثل في حذف المادة 6 من القرار الذي يُناقش حاليًا بخصوص ليبيا.

وأوضح التقرير أن هذا البند يحظر على حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، التوصل إلى أي اتفاقات تشارك فيها الدولة الليبية لعدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أن هذه المادة يمكن أن تنطبق على مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة و طرابلس، يوم 3 أكتوبر بشأن التنقيب عن الهيدروكربون.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم قبول طلب السفير التركي من قبل بعثة المملكة المتحدة التي تُدير المناقشات حول القرار المتعلق بليبيا حاليًا.