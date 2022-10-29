الصلابي: ترقبوا برنامجي في رمضان عن قضايا الأمة على 50 قناة

أعلن علي الصلابي القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا عن فروغه من تسجيل حلقات تبث على 50 قناة في شهر رمضان عن قضايا الأمة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بفضل الله تعالى أتممنا برنامجاً رمضانياً دعوياً عالمياً سيبث على 50 قناة تلفزيونية ومواقع في السوشل ميديا، ثلاثون حلقة تحت عنوان: (السيرة النبوية وقضايا الأمة)، فترقبوا البرنامج في رمضان القادم بإذن الله تعالى، قراءة جديدة للسيرة، تأصيلية تنزيلية من زوايا خمس هي الأحكام والمقاصد والموازانات والعقيدة والأخلاق” على حد تعبيره.