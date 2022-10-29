المنقوش تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر

العنوان-الجزائر

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها عبر تويتر: “استكملت العاصمة الجزائرية استعداداتها لانعقاد قمة الجزائر 2022 وتواصل الوفود العربية وصولها للمشاركة في قمة لم الشمل العربي كما وصفها الأشقاء الجزائريون”.

وأضافت المنقوش: “فخورة بتمثيل ليبيا وبترحيب أشقائنا العرب بعودتها للمشاركة بفاعلية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك”.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.

وستكون الأزمة الليبية على رأس أجندة القمة العربية في الجزائر، إذ قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأربعاء الماضي إن هذه القمة ستكون “فرصة لتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية، لاسيما في ليبيا وسورية واليمن، للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة”.