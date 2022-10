ليبيا – رحب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا.

المشري أكد في بيان له على تطابق القرار مع رؤيته للحل من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية للشعب الليبي.

