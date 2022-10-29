إدارة التدريب بالجيش الليبي تنظم لقاء عمل حول “بناء نظام الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية”

طرابلس 29 أكتوبر 2022 (وال)- نظّمت إدارة التدريب بالجيش الليبي برعاية رئاسة الأركان العامة للجيش بالتعاون مع المركز الوطني لضمان الجودة، والأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، لقاء عمل تعريفي تحت عنوان “بناء نظام الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية”.

ويأتي تنظيم لقاء العمل في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، من خلال إدارة التدريب بالجيش للرفع من قدرات المؤسسات التعليمية بالمؤسسة العسكرية، من حيث تطوير العمل، وإتاحة الفرصة لمنتسبي الجيش الليبي للمساهمة في بناء مؤسسة الجيش، على أسس علمية حديثة ومتطورة، لتكون قادرة على تلبية متطلبات الدفاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بالأسس الحديثة. (وال)

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