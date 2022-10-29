حكومة باشاغا تُرحب بقرار مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2656 للعام 2022، حول الوضع في ليبيا.

واعتبرت حكومة باشاغا، أن ما جاء بالقرار، خطوات تساعد الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي ليبي.

وقالت حكومة باشاغا في بيان لها اليوم السبت، إن الحل لابد أن يكون ليبيا خالصا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة، مرحبة بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي.

ولاحقًا، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن رقم 2656 بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات.