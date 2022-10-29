حريق بأحد مصانع شركة الحديد والصلب يوقع 6 جرحى

اندلع حريق بمصنع الاختزال المباشر في الشركة الليبية للحديد والصلب، صباح اليوم السبت، بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى، و أدى إلى إصابة عدد 6 من عمال الشركة بحروق متفاوتة الدرجة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات داخل مدينة مصراتة لتلقي العلاج.

قالت الشركة إن المصابين هم (عمران مصطفى القاضي-رافندير شارما هندي الجنسية- علي أحمد شلغوم – محمد الطاهر إبراهيم نيجيري الجنسية)، فيما نُقل إلى مستشفى الحروق بطرابلس (أحمد سالم بن سعود – سالم أبوبكر الكولاص)، داعية الله جلّت قدرته أن يأخذ بأيديهما ويداوي جراحهما ويخفف آلامهما ويكتب السلامة لهما ولجميع المصابين، بحسب بيانها.