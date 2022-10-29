المبعوث الفرنسي للدبيبة: ندعم الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وعددا من مستشاري السفارة مناقشة التطورات السياسية، لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت بحث عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تفعيلها.