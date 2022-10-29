البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين بالمشاركة في استطلاع تجريه حول انتشار السلاح في ليبيا، وسألت عن أثر انتشار السلاح على المواطن وعلى عائلته.

وأكدت البعثة في منشور على حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت، أنها تود الاستماع إلى الجميع في ليبيا وذلك في أسبوع نزع السلاح. كما سألت: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة»؟

– باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر

– «5+5» توافق على إنشاء لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة

– باتيلي يحث لجنة «5+5» على المضي قدما نحو استقرار ليبيا

لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة

وأمس الجمعة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي موافقة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وحضر باتيلي، الخميس، اجتماع لجنة «5+5» بمقرها في سرت، لمناقشة «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا، ودعاهم إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا».