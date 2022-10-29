سفير ليبيا بتركيا: نهنىء أردوغان بإعلان خطته لـ 100 سنة قادمة

شارك السفير الليبي في أنقرة مصطفى القليب، في احتفالية إعلان خطة تركيا لـ100 سنة القادمة “قرن تركيا”، للحزب الحاكم في البلاد والتي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تزامنا مع ذكرى إعلان تأسيس الجمهورية التركية.

وأكد السفير الليبي بهذه المناسبة على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا والتي تمتد لمئات السنين من التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان للسفارة الليبية في أنقرة.

كما هنأ السفير الليبي الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي بهذه المناسبة متمنيا للجمهورية التركية مزيدا من التقدم والازدهار.