على هامش القمة العربية.. المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، حرصهما وتطلعهما للتعاون والعمل معاً؛ لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بما يلبي طموح الشعبين الشقيقين ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية دعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين التقيا على هامش أشغال القمة العربية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة بين ليبيا والكويت وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وقدمت الوزيرة تهانيها لنظيرها الكويتي بتسلمه منصب وزير الخارجية متمنية له كامل التوفيق.

ووصلت وزيرة الخارجية والوفد المرافق لها، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 31، والتي تستضيفها الجزائر خلال يومي 1-2 من شهر نوفمبر.