تحركات تركية لمنع إعاقة طموحاتها البحرية في ليبيا

العنوان-طرابلس

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس”، عن تحركات تركية لمنع إعاقة طموحات أنقرة البحرية في ليبيا.

وقال الموقع أن سفير تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون أوغلو قدم طلبا يتمثل في حذف المادة 6 من القرار الذي يناقش حاليا بخصوص ليبيا.

وأوضح الموقع أن هذا البند يحظر على حكومة الوحدة الوطنية التوصل إلى أي اتفاقات تشارك فيها الدولة الليبية لعدة سنوات.

وأكد الموقع أن هذه المادة يمكن أن تنطبق على مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة وطرابلس في 03 أكتوبر بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وأفاد الموقع أنه لم يتم قبول طلب السفير التركي من قبل بعثة المملكة المتحدة التي لها دور حامل القلم في المناقشات حول القرار المتعلق بليبيا حاليا.

وذكر أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية غير الملزمة خلال زيارة قام بها إلى طرابلس وفد تركي مؤخرا.