العبود: مناطق سيطرة الجيش تعتبر نموذجا في التفات الشعب حول المشير حفتر

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي أحمد العبود أن مناطق سيطرة الجيش الليبي يعتبر نموذجا في التفات الشعب حول القائد العام المشير خليفة حفتر بعد بنائه للمؤسسة العسكرية ونجاحها في الحرب على الإرهاب.

وقال العبود خلال تصريحات تلفزيونية أن ليبيا باتت قرية صغيرة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وبات الشارع الليبي يتعاطى مع الشخصيات القائدة وشيد دائما بالشخصيات الرائدة.

وأكد العبود أن المشروع الذي سوف يلتف حوله الجميع في ليبيا هو الذي يحقق الحلم الليبي في التحول الديمقراطي بالإضافة إلى المشروع الذي يضمن عدالة توزيع الثروة.