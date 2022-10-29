ليبيا الان

العبود: مناطق سيطرة الجيش تعتبر نموذجا في التفات الشعب حول المشير حفتر

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي أحمد العبود أن مناطق سيطرة الجيش الليبي يعتبر نموذجا في التفات الشعب حول القائد العام المشير خليفة حفتر بعد بنائه للمؤسسة العسكرية ونجاحها في الحرب على الإرهاب.

وقال العبود خلال تصريحات تلفزيونية أن ليبيا باتت قرية صغيرة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وبات الشارع الليبي يتعاطى مع الشخصيات القائدة وشيد دائما بالشخصيات الرائدة.

وأكد العبود أن المشروع الذي سوف يلتف حوله الجميع في ليبيا هو الذي يحقق الحلم الليبي في التحول الديمقراطي بالإضافة إلى المشروع الذي يضمن عدالة توزيع الثروة.

الوسوم

#أحمد العبود #الأزمة الليبية الجيش الليبي المشير خليفة خفتر ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك