القويرح: وزعنا مقاعد وطاولات مدرسية وفق الإمكانيات المتوفرة

قال مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي أبوعجيلة القويرح إنهم قاموا بتوزيع 25300 مقعد زوجي و 6138 طاولة معلم بالكرسي و4896 كرسي معمل على كافة المؤسسات التعليمية في كامل مراقبات التربية والتعليم وفق الإمكانيات المتوفرة.

وأضاف القويرح في تصريح صحفي أن المصلحة وزرعت على 47 مؤسسة تعليمية 1704 سبورات بيضاء في 15 مراقبة تربية وتعليم، كما تم بناء مدارس جديدة، وإضافة فصول أخرى لبعض المدارس الموجودة، وأخرى خضعت لصيانة شاملة.

القويرح لفت في تصريحه أيضا إلى أنهم وزعو 26 مكتبا إداريا و153 دولاب معلم و153 دولاب طالب و14 قاعة معلم في عديد من المراقبات.

وأشار القويرح إلى أن عملية توزيع الأثاث المدرسي والمكتبي على مراقبات التربية والتعليم خلال العام الجاري حتى الآن اعتمدت على رصيد المصلحة وما خصص لها من ميزانيات مؤكدا أن عملية التوزيع مستمرة.