المنفي يؤكد للمبعوث الفرنسي الالتزام بتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” التزام المجلس بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أشاد خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت في العاصمة طرابلس بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تبذله فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح المبعوث الفرنسي، خلال اللقاء الذي بحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.