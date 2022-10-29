الدبيبة يهنئ جماهير التحدي والمدينة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جماهير نادي التحدي ونادي المدينة في ذكرى تأسيسهما.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أهنئ جماهير التحدي الوفية وإدارته الفنية بذكرى تأسيسه الـ(68)، وتهنئة خاصة للحواتة نادي المدينة العريق في ذكرى تأسيسه الـ(69)” وأضاف “سيظل الناديان من أعمدة الرياضة الليبية”.

يشار إلى أن نادي التحدي الرياضي يقع في منطقة الصابري بمدينة بنغازي وهو أول فريق ليبي يتحصل على البطولة من خارج طرابلس، وأول فريق من إقليم برقه يتحصل على دوري حيث اتجه باللقب ولأول مرة لمدينة بنغازي، وهو أيضا أول نادي ليبي يتحصل على الكأس الممتازة وذلك عام1997.

كما أن نادي المدينة هو أحد الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية العريقة في ليبيا، تأسس في 1953/10/29، في قلب مدينة طرابلس وفريقه الأول لكرة القدم يلقب بـ (عميد الدوري الليبي) وذلك لأنه الفريق الوحيد الذي منذ صعوده الدرجة الأولى بعد 4 سنوات من تأسيسه لم يهبط أبداً للدرجة الأدنى وشارك في جميع بطولات الدولة الرسمية.