السلامي: لجنة 5+5 نقطة الضوء الوحيدة في ليبيا

الوطن| رصد

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الزيتونة، مسعود السلامي، إن اللجنة العسكرية (5+5) تكاد تكون هي نقطة الضوء الوحيدة في الظلام الدامس الذي خلفته الأجسام السياسية على الليبيين منذ فترة وتمنع الوصول إلى أي حل.

وأضاف السلامي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يرى أن المسار العسكري والأمني يحظى بالأولوية، وربما يقود إلى الحل السياسي، لذا ربما ركز بشكل كامل على هذا الجانب، لافتا إلى أن الزخم الدولي يرى أنه بدون الجانب العسكري لا يمكن الاتجاه نحو الحل، وأنه المسار الأول فيما يتم تأجيل الانتخابات لإشعار آخر.

ولفت السلامي إلى أن اجتماع اللجنة ربما يحقق نتائج صغيرة، وربما يقود إلى تثبيت حالة وقف إطلاق النار بشكل أكثر إيجابية وكفاءة، وربما يؤدي إلى بعض الخطوات العسكرية الأخرى مثل محاولة حلحلة أزمة المحتجزين وكيفية إجلاء القوات الأجنبية.