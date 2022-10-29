حرس المنشآت يحذر من محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول

حذر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم السبت، من مواجهته مرحلة «حرجة» و«خطيرة» قد تتسبب في «محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية» داخل حدوده الإدارية.

وبينما لم يوضح الفرع طبيعة هذا الهجوم أو محاولة غلق النفط ومن يقف وراءها، أكد في بيان، تقديره واحترامه «كل من يطالب بحقوقه» شريطة المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية بعيدا عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد، مشددا على «تصديه بكل جهد لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة رغم ضعف إمكاناته».

وفي بيان منفصل، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرع الجنوب الغربي، موضحا أن الجهاز مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا، لافتا إلى أن هذه «المرحلة الحساسة والحرجة» في بناء الوطن تحتاج إلى تضافر الجميع في صف واحد.

-عناصر من حرس المنشآت يهددون بقفل 3 موانئ نفطية للمطالبة بزيادة مرتباتهم

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وشدد الجهاز على «رفضه الكامل» أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها، وأنه «لن نسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي».

عناصر من جهاز حرس المنشآت يهددون بقفل 3 موانئ نفطية

ومنتصف سبتمبر الماضي، هدد عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية، بقفل ثلاثة موانئ نفطية إذا لم يجرِ زيادة رواتبهم أسوة ببقية موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار الصادر عن المؤسسة بالخصوص.

وطالب عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية في بيان، من أمام مدخل ميناء السدرة النفطي بتعديل رواتبهم وتطبيق قرار زيادة رواتب موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 67% عليهم أسوة ببقية موظفي الشركات النفطية.

وأكد عناصر الجهاز مشروعية مطالبهم في ضوء ضعف قيمة رواتبهم الحالية وصبرهم عليها لسنوات طوال، وناشدوا الجهات المسؤولة الإسراع في تنفيذ ما وقفوا من أجله في شهر أغسطس الماضي، مهددين بإقفال موانئ السدرة ورأس لانوف والهروج إذا لم يجرِ تلبية مطالبهم المشروعة.