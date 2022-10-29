تعزيزات عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية

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وصلت تعزيزات عسكرية إلى القاطع الحدودي القطرون لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا مع دولة تشاد.

وقالت “عمليات حوض مرزق” إن التعزيزات وصلت تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بشأن تأمين الحدود الجنوبية.

وأفادت أن التعزيزات وصلت من الكتيبة 634 مشاء إلى موقع 17، وهو آخر نقطة حدودية بين ليبيا وتشاد.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي لبسط الأمن وللوقوف على درجة استعداد وسرعة الاستجابة في حالة حدوث أي طارئ في الحدود الليبية والتشادية وحفاظًا على أمن الحدود وسلامة مناطق الحدودية وفرض السيطرة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار.