وزير الخارجية المصري: حوارنا مع تركيا توقف بسبب ممارساتها في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن جلسات الحوار الاستكشافية مع تركيا توقفت بعد جولتين، لأنه لم يطرأ تغيُّر في ممارسات أنقرة في ليبيا.

ودعا شكري، في حوار مع قناة العربية الإخبارية، أطراف النزاع الليبي إلى احترام اتفاق الصخيرات، مطالباً الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع الحكومة الليبية الشرعية، في إشارة إلى حكومة رئيس مجلس النواب المكلف فتحي باشاغا.

وأجريت العام الماضي جولتان من المحادثات الاستكشافية بين البلدين على مستوى نائب وزير الخارجية في مصر وتركيا لبحث الخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، لكن هذه الاجتماعات لم تسفر بعد عن تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، الذي لا يزال على مستوى القائم بالأعمال.

وتعثرت جهود الحوار بين القاهرة وأنقرة، مع توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز في الثالث من أكتوبر الجاري.

وعقب هذا التوقيع، وصف شكري حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأنها حكومة منتهية الولاية لا تملك إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باتخاذ موقف واضح من عدم شرعية هذه الحكومة.