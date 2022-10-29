قزيط: المجتمع الدولي لن يقبل بالذهاب للانتخابات بحكومتين

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “بلقاسم قزيط” السبت إن القراءة المتأنّية لقرار مجلس الأمن الأخير تشير إلى أن الخيارات الأممية كذلك المجتمع الدولي أصبحت تتقبل بحذر فكرة تشكيل حكومة ثالثة للوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

وأشار ” قزيط ” إلى أنه كان هناك نوع من التصلّب في موقف المجتمع الدولي الذي يطالب فقط بإجراء الانتخابات دون الالتفات إلى الطريق المؤدّية إليها، مرجعا الحذر الدّولي من فكرة الحكومة الثالثة سببه فشل التجارب السابقة في تشكيل أكثر من حكومة لتوحيد البلاد ابتداء بحكومة الوفاق مرورا بحكومة الوحدة الوطنية وانتهاء بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب.

وتابع قزيط: ليس هناك حماس كبير لدى المجتمع الدولي بتشكيل حكومة جديدة كما أنه لن يقبل بوجود حكومتيْن في ليبيـا للذهاب إلى الانتخابات.