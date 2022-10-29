“احذروا الضباع”.. عمار يكشف مخططاً لإحداث فوضى في طرابلس لإسقاط الدبيبة

قال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، إن هناك مخطط لبدء الفوضى داخل العاصمة طرابلس، وسيتم اتخاذ أي ذريعه ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وأي مظاهرات سيتم البدء بها ستكون بداية النهاية، وفق قوله.

وأضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لا تكونوا أدوات تزيد الطين بله، صحيح أننا لا نستريح لبعض قرارات الدبيبة وتمكينه للخضر في مؤسسات الدولة وكذلك الفساد، ولكن أقولها وبصراحة أن الدبيبه أحسن السيئين، فأي مظاهرات في هذا التوقيت بالذات سيعبد الطريق لمن فشلوا في إسقاط حكومة الدبيبة، وستعود الضباع الجائعة لتملأ بطونها وتعيد فصول الفساد والسرقات والسيطرة على مفاصل الدوله وما يترتب على ذلك من (مكانك راوح) وستتعطل الدولة من جديد، فلا تسمحوا لهم بالخروج . فهناك أموال يتم ضخها الآن في الشارع عن طريق عملاء لدعم هذه المظاهرات، فانتبهوا” على حد تعبيره.