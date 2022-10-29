خارجية الدبيبة: المنقوش في الجزائر من أجل العمل العربي المشترك

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31 , والتي ستنعقد يومي 1 و 2 نوفمبر، برئاسة الجزائر الشقيق.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية، وتوحيد الصف والتعاون لتطوير آليات العمل العربي المشترك لإنجاح أعمال القمة العربية.

وعلى الهامش التقت بعدد من وزراء الخارجية العرب في سياق مواصلة عملية التنسيق والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية.