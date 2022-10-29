مؤشر السلام العالمي: ليبيا الأقلّ سلما في شمال إفريقيا والسادسة عربيا

كشف مؤشر السلام العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في نسخته الـ 16، عن تمركز ليبيا ضمن الدول الأقلّ سلما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث احتلت المرتبة السادسة عربيا.

ورغم ذلك فقد سجلت ليبيا، ومصر، والسعودية، والفلبين، والجزائر تحسنا في مستوى السلام ضمن المؤشر.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تندرج ضمن الفئة المنخفضة لمستوى السلام في العالم. فهي تضم اثنتين من الدول الخمسة التي وقعت في ذيل القائمة. ولكن على الرغم من الصراع المسلح المستمر وانعدام الاستقرار، سجلت المنطقة ثاني أكبر تحسن في مستويات السلام خلال العام الماضي.

وللإشارة فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربيًا والـ 22 عالميًا، لتليها الكويت على المستوى العربي، ثم الأردن، والإمارات، وسلطنة عُمان. لتنضم هذه الدول في المؤشر ضمن فئة الدول ذات المستوى العالي من السلام.