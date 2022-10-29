البعثة الأممية لليبيين: من أين ينبغي البدء في عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين بالمشاركة في استطلاع تجريه حول انتشار السلاح في ليبيا، وسألت عن أثر انتشار السلاح على المواطن وعلى عائلته.

وأكدت البعثة في منشور على حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت، أنها تود الاستماع إلى الجميع في ليبيا وذلك في أسبوع نزع السلاح. كما سألت: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة»

وأمس الجمعة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي موافقة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.