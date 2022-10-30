تيهوساي: لن تكون قمّة الجزائر مختلفة عن سابقاتها فيما يتعلّق بليبيا

الوطن / رصد

استبعد الكاتب الصّحفي موسى تيهوساي، قدرة القمة العربية في الجزائر على الوصول إلى موقف عربي موحّد إزاء الملفات العربية، ومن ضمنها الملف الليبي.

وقال تيهوساي في تصريحات صحفية، إن نتائج القمّة العربية لن تأت بشيء جديد على الرّغم الجهود المبذولة جزائريا لإيجاد موقف عربي موحّد تجاد القضايا العربية.

وأضاف تيهوساي، أنه من غير الموقّع أن تكون قمّة الجزائر مختلفة عن سابقاتها، خاصة في ظل غياب رؤساء عدة دول، قد تكون مصر من ضمنها، بالإضافة إلى غياب وليّ العهد السعودي، وهما بلدان يُمثّلان ثقلًا عربيًّا كبيرًا.