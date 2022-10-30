شكري: جلسات الحوار مع تركيا توقفت لأنه لم يطرأ تغيُّر في ممارساتها مع ليبيا

قال وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” إن «جلسات الحوار الاستكشافية مع تركيا توقفت بعد جولتين، لأنه لم يطرأ تغيُّر في ممارسات تركيا في ليبيا. ».

ودعا في حوار مع قناة العربية الإخبارية: «أطراف النزاع الليبي إلى احترام اتفاق الصخيرات»،

كما طالب «الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع الحكومة الليبية الشرعية»، في إشارة إلى حكومة رئيس مجلس النواب المكلف فتحي باشاغا.

وفي سبتمبر الماضي، غادر وزير الخارجية المصري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال إلقاء المنقوش كلمتها،

وجاء رد الوزيرة «إنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».