باحث جزائري: الجزائر تقف مع إرادة الليبيين ولا مرتزقة لديها في ليبيا

الوطن / رصد

وصف الأكاديمي الجزائري والباحث في الشأن الليبي علي قابوسة، القمة العربية في الجزائر، بـ”قمّة لمّ الشّمل العربي” وتوحيد وجهات نظر القادة العرب حول دعم استقرار ليبيا.

وحمّل قابوسة في تصريح صحفية، الخلافات العربية مسؤولية تعميق الأزمة الليبية وطول أمدها، معتبرا أن الجزائر تحاول ممارسة دور هام لتخفيف حدة تلك الخلافات، واحترام إرادة الشعب الليبي وقرارته.

ورأى قابوسة أن الجزائر لم تتدخل بالشأن الليبي الداخلي، ولا تملك مرتزقة على الأراضي الليبية، وهي تقف بجانب لمّ شمل الأشقاء الليبيين، وفق تعبيره.