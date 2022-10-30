ماما سليمان: من المتوقّع تشكيل لجنة مشتركة من “الدولة” و”النواب”

الوطن / رصد

رحّب عضو مجلس الدولة ماما سليمان، بمخرجات اجتماع مجموعة الاتصال الذي يتسق مع قرار مجلس الأمن.

وقال سليمان في تصريحات صحفية، إن قرار مجلس الأمن وضع الخطوط العريضة للمبعوث الأممي الجديد عبد الله بتثيلي، للوصول إلى حل في ليبيا.

ورجّح سليمان تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب خلال الأيام المقبلة؛ للتباحث في المسارات العالقة، لافتاً إلى عدم وجود دور للجنة الحوار السياسي (75) في المرحلة القادمة.

وقال عضو “الدولة” إن أزمة ليبيا تحتاج إلى حل منطقي وواقعي، تُنتجُه أطراف ذات جدية ورغبة في التغيير.