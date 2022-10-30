البعثة الأممية تستطلع آراء الليبيين واقتراحاتهم حول انتشار السلاح

الوطن / رصد

غرّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر “تويتر”، داعيةً الليبيين إلى التعليق على التغريدة؛ للمشاركة في استطلاع حول انتشار السلاح في ليبيا، وأثره على المواطن وعائلته.

وقالت البعثة، اليوم السبت، إنها ترغب بالاستماع إلى الجميع في ليبيا خلال أسبوع نزع السلاح. متسائلةً: “من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟”

وعلّق أحدهم بالقول : “أولًا يجب إقناع المجتمع بضرورة التخلي عن السلاح وما له من عواقب… ثم تقوم وزارة الدفاع بجمع السلاح وضمّه للدولة سواء بشرائه أو مصادرته بعد إعطاء مهلة محددة”.

فيما استبعد آخر، أن تتمكّن البعثة من الوصول إلى حل للأزمة الليبية، قائلًا: “لا نتوقّع من الأمم المتحدة أن تجد حلاً للأزمة الليبية؛ لأن التاريخ يخبرنا بأن الأمم المتحدة قد فشلت في حل جميع الأزمات على مر السنين، من الأزمة الفلسطينية ومرورا بالاحتلال التركي لقبرص في الثمانينات، بالإضافة للأزمة في العراق وأفغانستان”.