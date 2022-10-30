دومة: اتفاق عقيلة والمشري غير ملزم لمجلسي النواب والدولة

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والدولة الاستشاري خالد المشري، غير ملزم.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر” إن اتفاق رئيسي النواب والدولة مجرد مقترحات غير ملزمة للمجلسين إلا بعد مناقشتها في جلسات رسمية.

وفي 21 أكتوبر الجاريـ أعلن صالح والمشري في مؤتمر صحفي في المغرب عقب انتهاء جولة مشاورات بينهما، عن اتفاقهما على تسمية 2 من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب والحكومة الموحدة قبل يناير المقبل.

وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”

وأضاف: “اتفقنا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.

بدوره قال المشري “توصلت مع المستشار عقيلة صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية، وأنجزنا اثنين من المناصب وسنكمل بقية المناصب قبل نهاية هذا العام، وستكون هناك حكومة واحدة تعمل من كل ليبيا”.

وتابع المشري: “اتفقنا على استمرار التشاور لإجراء انتخابات رئاسية بليبيا في أسرع وقت”، مؤكدا أن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات.