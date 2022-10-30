“حرس المنشآت النفطية” يحذّر من مواجهة مرحلة “حرجة”

الوطن / رصد

حذّر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية، من اضّطراره لمواجهة ما وصفها بالمرحلة الـ”حرجة” والـ”خطيرة”، التي قد تتسبب في «محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية» داخل حدوده الإدارية.

وأعرب الجهاز في بيان، السبت، عن تقديره واحترامه لجميع من يطالب بحقوقه، شريطة استعمال الطرق الحضارية والمدنية، والابتعاد عن قوت الليبيّين ومصدر رزقهم الوحيد.

وشدّد البيان على أنه سيتصدى بكل طاقته لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدّامة رغم ضعف إمكاناته، لافتًا إلى أن هذه “المرحلة الحساسة والحرجة” تحتاج إلى وقوف الجميع في صف واحد.

وأبدى البيان رفض الجهاز الكامل لأي محاولة تستهدف وقف العمل في المنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.