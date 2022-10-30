النائب العام يأمر بحبس موظف بقطاع الزراعة ببلدية قمينس في واقعة فساد

أمر النائب العام، أمس السبت، بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس على ذمة التحقيقات في واقعة فساد خاصة باستحواذه على 540 طنًا من سماد «اليوريا» المخصص لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية..

وبحسب بيان صادر عن المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، فتبين خلال تحقيقات أجراها وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي، صلة منسق قطاع الزراعة في البلدية بسحب كميات السماد من الشركة «الليبية للأسمدة»، عن طريق إجراءات مالية وإدارية انطوت على استعمال «مستندات رسمية مزورة» أسهمت في إتمام فعل الاستحواذ على الحصص المخصصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرر لدعم مستحقيها،.

ووجهت النيابة العامة لمنسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس اتهامات بتزوير مستندات رسمية؛ وإساءة استعمال السلطة الوظيفة المسندة إليه؛ وتحقيق منافع غير مشروعة.

وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق..