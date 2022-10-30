كرموس : مجلس الأمن أيقن أن حكومة الدبيبة غير قادرة على الوفاء

الوطن – رصد

قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، إن دول مجلس الأمن أيقنت أن حكومة الدبيبة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات، وإجراء الانتخابات لا يمكن أن يتحقق إلا بحكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كل البلاد بإنهاء الانقسام الحالي وتوحيد المؤسسات.

وأضاف كرموس، أن سبب عدم وفاء الحكومة المنتهية هو عجزها عن بسط نفوذها على كامل البلاد وعن تأمين صناديق الاقتراع بالإضافة إلى الإهدار الكبير للمال العام دون نتائج حقيقية نحو الأمن والاستقرار وهذا ما كنا نردده مرارا.