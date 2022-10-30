نادية عمران: مجلس الأمن أورد في بيانه نقاطا مكررة ومعروفة

قالت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ” نادية عمران ” ، إن مجلس الأمن أورد في بيانه نقاطا مكررة ومعروفة وواضحة.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية، أن إجراءات تنفيذ ما كرّره مجلس الأمن هي الخاطئة وغير الصحيحة، لا سيما الإجراءات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

واستنكرت عمران، مخالفة البعثة لبيان مجلس الأمن الذي أكد ضرورة عدم إقصاء الأطراف، في حين تقصي البعثة بعض الأطراف السيادية، إقصاءً واضحا، وعلى رأسها الهيئة التأسيسية.

وأضافت أن “عدم وجود دستور وسلطة شرعية منتخبة يجعل تطبيق معايير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أكثر صعوبة”، مشيرة إلى أن فشل تجارب المصالحة الوطنية على مدى سنوات خير دليل على ذلك.

واعتبرت عمران أن حوارات مجلسي النواب والدولة لن تقود إلا نحو مزيد من الفشل، بسبب تكرار ذات الخطوات.